Borsa: Europa fiacca in attesa dei prezzi Usa, Milano -0,4%

Giovedì 28 Agosto 2025

Lorenzo Castellani
29 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Deboli Stm, Mps e Mediobanca. Bene Cucinelli dopo la semestrale

Mercati azionari del Vecchio continente poco sotto la parità, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto dagli Stati Uniti il dato della spesa delle famiglie in luglio e l'inflazione Pce. La Borsa peggiore è quella di Madrid, che scende dello 0,9%, seguita da Parigi in calo dello 0,5%. I listini di Milano, Francoforte e Amsterdam perdono lo 0,4%, mentre Londra è limata dello 0,2%.

L'euro è sostanzialmente stabile attorno a quota 1,167 contro il dollaro, mentre lo spread tra Italia e Germania si muove calmo attorno agli 85 punti base.

Nel settore energia, il gas è stabile sui 31,6 euro al Megawattora, con il petrolio in calo di mezzo punto percentuale poco sopra i 64 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali Stm perde l'1,5%, Mps l'1,3% e Tim l'1,2%. Con il settore del credito in generale ribasso, Mediobanca cede circa un punto percentuale.

Bene invece Leonardo (+1,9%) e soprattutto Cucinelli, che cresce di due punti percentuali dopo la semestrale resa nota ieri a mercati chiusi. Sempre acquisti su Mfe B (+2%) e Mfe A (+4%).

