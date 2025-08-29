Borsa: Europa fiacca in attesa dei prezzi Usa, Milano -0,4%

Mercati azionari del Vecchio continente poco sotto la parità, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto dagli Stati Uniti il dato della spesa delle famiglie in luglio e l'inflazione Pce. La Borsa peggiore è quella di Madrid, che scende dello 0,9%, seguita da Parigi in calo dello 0,5%. I listini di Milano, Francoforte e Amsterdam perdono lo 0,4%, mentre Londra è limata dello 0,2%.

L'euro è sostanzialmente stabile attorno a quota 1,167 contro il dollaro, mentre lo spread tra Italia e Germania si muove calmo attorno agli 85 punti base.

Nel settore energia, il gas è stabile sui 31,6 euro al Megawattora, con il petrolio in calo di mezzo punto percentuale poco sopra i 64 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali Stm perde l'1,5%, Mps l'1,3% e Tim l'1,2%. Con il settore del credito in generale ribasso, Mediobanca cede circa un punto percentuale.

Bene invece Leonardo (+1,9%) e soprattutto Cucinelli, che cresce di due punti percentuali dopo la semestrale resa nota ieri a mercati chiusi. Sempre acquisti su Mfe B (+2%) e Mfe A (+4%).