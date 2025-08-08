Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Borsa: Europa e Milano (+0,7%) tengono dopo avvio di Wall street

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio in leggero rialzo di Wall Street. La Borsa migliore è, di qualche frazione, quella di Milano che sale dello 0,7%, seguita da Madrid in crescita dello 0,6%.

In rialzo dello 0,2% Parigi, mentre Londra e Francoforte cedono lo 0,1% e Amsterdam perde lo 0,2%.

Spread tra Btp e Bund a 10 anni sui 79 punti base dopo che il differenziale in prima mattinata ha ritoccato i minimi dal 2010. Euro in calo marginale a 1,165 contro dollaro.

Gas e petrolio in lieve rialzo rispettivamente a 33 euro al Megawattora e a 64 dollari al barile.

In questo clima, tra i titoli principali di Piazza Affari Banco Bpm e Unicredit sono i più acquistati con un rialzo dell'1,7% e dell'1,4%. Sempre debole Unipol, che cede il 2,5% a 17,5 dopo la semestrale.

