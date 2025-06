Borsa: Europa debole, Wall Street chiusa, Milano -0,9%

Si presentano deboli le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con Wall Street chiusa per festività. Sui mercati domina l'incertezza per il conflitto tra Israele e Iran, mentre la Banca Nazionale Svizzera azzera il costo del denaro e la Banca d'Inghilterra lo lascia invariato al 4,25% come da stime. A scendere di più è Milano (-0,98%) ma sono deboli anche Madrid (-0,89%) e Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,69%) e Londra (-0,15%).

In rialzo il greggio (Wti +1,8% a 76,21 dollari al barile) e soprattutto il gas (+4,7% a 40,5 euro al MWh) che torna ai livelli dello scorso 4 marzo. Poco mosso l'oro (-0,06% a 3.372 dollari al barile) mentre salgono i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 98,3 punti. II rendimento annuo italiano è sopra al 3,48% e quello tedesco al 2,50%. In rialzo il dollaro sopra gli 0,87 euro e le 0,74 sterline.

Le vendite si concentrano sul settore del lusso, da Cucinelli (-2,3%) a Burberry (-4,26%), Kering (-2,9%) e Moncler (-2,7%). In difficoltà anche gli automobilistici Stellantis (-1,7%), Ferrari (-1,4%) insieme ai bancari Banco Bpm (-2,92%), Mps (-2,52%), Unicredit (-1,9%), Mediobanca (-1,6%) e Intesa (-1,52%).

Acquisti sui petroliferi Bp (+1,5%), Shell (+1,16%) ed Eni (+0,99%). Bene infine i farmaceutici Sartorius Biotech (+2,6%), Zealand (+2,7%) e Novo Nordisk (+1,8%).