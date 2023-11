Borsa, Europa debole, Milano -0,35% dopo Lagarde

Le Borse europee rimangono deboli dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde. Nonostante non abbia escluso nuovi interventi sui tassi in caso di necessità, ciò non ha peggiorato ulteriormente l'andamento dei listini già in calo dall'avvio, a causa del messaggio arrivato alla vigilia da Jerome Powell. I futures su Wall Street, che ieri ha interrotto la serie di otto sedute consecutive positive, sono intanto in rialzo. A Milano (-0,35%) Leonardo rimane in vetta grazie ai conti (+3,66%), mentre soffrono Diasorin (-3,8%), Campari (-3,79%) e Moncler (-3,21%). La peggiore è Londra (-1,32%), seguita da Parigi (-1%) e Francoforte (-0,67%).