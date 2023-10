Borsa, Europa debole, lusso in calo, Btp sotto 4,7% Borse europee deboli all'apertura, con il settore del lusso in calo. Attesa per le minute della Fed e calo dell'inflazione in Germania. Piazza Affari: Moncler e altri titoli del lusso in affanno, bene Iveco, Saipem, Stellantis e Leonardo.