Borsa: Europa debole, guarda alla Fed e alle trimestrali

I mercati azionari europei sono deboli e l'indice di riferimento interrompe una serie di sei sedute nel complesso positive eccetto Milano che si mantiene sopra in parità (Ftse Mib -0,01%). Gli investitori temono che il ritocco dello 0,25% dei tassi atteso oggi dalla Fed non interromperà la politica restrittiva della banca centrale americana nonostante le trimestrali di alcune grandi società evidenzino un rallentamento dell' economia. Parigi (-1,22%) soffre per il calo di Lvmh (-4%) i cui conti hanno confermato una minore spesa dei consumatori americani più facoltosi, così come EssilorLuxottica (-2%) che ha registrato un calo delle vendite di occhiali da sole negli Usa. L'effetto dell'andamento di Lvmh in particolare è quello di appesantire gli altri titoli della moda e del lusso. Moncler per esempio a Milano cede il 2,8% in attesa della diffusione della trimestrali. Campari fa peggio (-5%) a causa di un ebit rettificato peggiore delle attese. Bene invece gli automobilistici: la italo-francese Stellantis sale dell'1,93% mentre a Londra (-0,27%) vola Rolls Royce (+20%) grazie al miglioramento della guidance per il 2023. Contrastate le banche che hanno alzato il velo sui bilanci al 30 giugno: Deutsche Bank (-1,15) è in calo a Francoforte (-0,5%) per i costi che hanno pesato sull'utile, Santander è al palo (-0,16%) a Madrid (-0,05%), mentre il buon semestre di Unicredit (+0,78%) aiuta Bper (+2,4%) e Banco Bpm (+1,19%) a Milano.