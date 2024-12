Europa debole e solo Milano (+0,16%) e Madrid (+0,13%) si muovono in terreno positivo. Parigi apre sulla parità (-0,01%) come Londra (-0,01%) incerte sulla direzione da prendere e Francoforte cede in avvio lo 0,22 per cento. I trader restano cauti dopo che Moody's ha tagliato il merito di credito della Francia e prima di un voto di fiducia sul cancelliere tedesco Olaf Scholz.