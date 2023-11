Borsa, Europa contrastata, Usa in calo, Milano +0,2%

Le Borse europee si sono contraddistinte in prossimità della fine della seduta, con Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,08%) in lieve rialzo, mentre Parigi (-0,13%), Londra (-0,09%) e Madrid (-0,08%) hanno chiuso in calo. I future Usa sono stati negativi a causa dei dati europei non particolarmente incoraggianti sul fronte delle esportazioni (Germania) e della produzione industriale (Francia). L'indice Pmi composito del Regno Unito è risultato superiore alle previsioni, attestandosi a 48,7 punti, mentre il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è salito al 6,5%, contro il 6,4% atteso. Dagli Stati Uniti sono attesi il tasso di disoccupazione, l'indice Pmi composito e numerosi indici Ism. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si è ridotto a 188,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,6 punti al 4,59% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,71%. Il prezzo del greggio (Wti +0,58% a 82,94 dollari al barile) è salito, mentre quello del gas (+0,14% a 48,59 euro al MWh) è rimasto stabile sotto la soglia dei 49 euro. L'oro (-0,03% a 1.988,33 dollari l'oncia) è rimasto pressoché invariato, mentre l'euro ha guadagnato terreno a 1,06 dollari e la sterlina a 1,22 dollari. SocGen (+0,88%), Intesa (+1,86%) e Bmw (+2,21%) hanno diffuso i loro dati trimestrali, seguite da Stellantis (+1,36%) e Ferrari (+1,12%). Nel settore, Volvo (+2,71%) ha registrato un aumento delle vendite a ottobre. Nexi (+5,58%) è stata la regina di Piazza Affari grazie alle indiscrezioni su un possibile interesse del fondo Silver Lake. Brillanti anche le rivali Worldline (+5,42% a Parigi) e Adyen (+3,39% ad Amsterdam).