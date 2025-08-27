Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
27 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Borsa: Europa contrastata, occhi su Parigi (+0,5%), Milano -0,9%

Borsa: Europa contrastata, occhi su Parigi (+0,5%), Milano -0,9%

Future Usa negativi, attesi conti Nvidia, Spread a quota 83,5

I verbali della Fed in arrivo alla vigilia di Jackson Hole

Borse europee contrastate dopo un avvio positivo, con gli occhi puntati sulla capitale francese, dove oggi si tiene un consiglio dei ministri a due settimane dal voto di fiducia chiesto dal premier François Bayrou. La migliore è Parigi (+0,5%), seguita da Londra (+0,2%), mentre cedono Francoforte (-0,2%), Madrid (-0,45%) e soprattutto Milano (-0,9%), frenata dalle banche. Negativi i future Usa in vista delle richieste settimanali di mutui, delle scorte americane di greggio e dei risultati trimestrali di Nvidia, previsti a borsa chiusa.

Si stabilizza a quota 83,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 0,8 punti al 3,54%, quello tedesco di 1,3 punti al 2,7% e quello francese di 1 punto al 3,48%, mentre lo spread tra Roma e Parigi si riporta a 6 punti.

Cedono il greggio (Wti -0,25% a 63,11 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-1,4% a 32,99 euro al MWh), che si porta sotto quota 33 euro al Ttf di Amsterdam in vita dei minori consumi dovuti alla maggior produzione di energia eolica prevista nel Nord Europa a seguito delle perturbazioni atlantiche in arrivo. Salgono l'oro (+0,28% a 3.381,598 dollari l'oncia) e il dollaro a 86,19 centesimi di euro, 147,76 yen e 74,33 penny.

Soffrono i bancari Sabadell (-3,5%), Montepaschi (-3,2%), Bper (-3,13%), Commerzbank (-2,8%), Mediolanum (-2,68%), Intesa (-2,65%), Popolare Sondrio (-2,5%), Banco Bpm (-2,3%), Caixabank (-2%), Bbva (-1,58%) e Unicredit lo 0,8%. Più caute le francesi dopo il crollo della vigilia. Credit Agricole cede lo 0,22%, Bnp lo 0,45% e SocGen lo 0,5%.

