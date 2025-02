Borse europee contrastate in avvio di seduta. Poco variate Londra e Parigi in apertura e con segni opposti, -0,07% e +0,06 per cento. Il mercato sta ancora soppesando gli annunci di Trump sui dazi. Le materie prime restano in sordina aspettando maggiori dettagli, l'oro è sui massimi perchè i rumors sui dazi aumentano l'incertezza sui mercati finanziari.