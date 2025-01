A fine seduta le Borse in Europa riescono a contenere il calo e in alcuni casi a girare in rialzo. Londra si è mantenuta in parità (+0,02%) come Milano (-0,03%) mentre Francoforte è scivolata dello 0,53%, Parigi ha perso lo 0,27 per cento. Positive Madrid (+0,12%) e Zurigo (+1,05%).