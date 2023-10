Borsa: Europa conferma il calo con Wall Street, Milano -0,55%

Confermano il calo i principali listini europei dopo l'avvio fiacco di Wall Street e il più consistente calo segnato dal Nasdaq. A due giorni dall'attacco di Hamas in Israele, Londra guadagna lo 0,17%, Milano e Parigi cedono lo 0,5% circa, Francoforte lo 0,68% e Madrid lo 0,98%. Scivolone in chiusura per la borsa palestinese (-4,09%), mentre accelera Tel Aviv (+1,1%). Sotto pressione invece lo shekel israeliano, che perde il 2,46% a 3,94 sul dollaro, come nel marzo del 2016. Corrono il greggio (Wti +3,76% a 85,84 dollari al barile) e il gas (+11,43% a 42,60 euro al MWh), mentre cede l'oro (-0,24% a 1.846,17 dollari l'oncia) e tiene l'acciaio (+0,05% a 3,645 dollari la tonnellata). Sale a 207,8 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in crescita di 2,2 punti al 4,92% e quello tedesco in calo di 3,5 punti al 2,84%. Sprint dei petroliferi Bp (+3,32%), Shell (+2,54%), Eni (+2,31%) e TotalEnergies (+1,99%). In luce anche il settore aerospaziale con Saab (+7,32%), Leonardo (+4,71%), maglia rosa in Piazza Affari, Dassault (+3,81%) e Thales (+3,55%). Soffrono invece le banche, da Mps e Bper (-4,25% entrambe), a Bbva (-3,1%), Banco Bpm (-2,69%), Santander (-2,02%), Bnp (-1,73%), Barclays (-1,5%), Intesa (-1,39%) e Unicredit (-1,16%).