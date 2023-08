Borsa: Europa chiude contrastata, timore per i tassi

Il rimbalzo delle Borse europee non è andato a buon fine, le preoccupazioni per i tassi di interesse a lungo termine hanno spento l'ottimismo. Londra e Madrid si sono fermate in rosso (rispettivamente -0,06% e -0,05%), Parigi ha ridotto i guadagni allo 0,47%,Francoforte allo 0,19%, Milano allo 0,8 per cento. Lo Stoxx 600 che in giornata era salito fino a guadagnare lo 0,9% ha chiuso poco variato con i titoli immobiliari e delle costruzioni a pesare maggiormente. Bene invece i titoli del lusso che sono riusciti a recuperare il crollo della settimana precedente e quelli del settore energetico spinti dall'aumento dei prezzi globali del greggio e del gas.