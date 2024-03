Borsa: Europa cauto in vista della Bce, tonfo di Hugo Boss

Sono in calo le Borse europee in attesa della decisione della Bce sui tassi e delle indicazioni della presidente Christine Lagarde sui tempi per un allentamento della politica monetaria. Francoforte segna un calo dello 0,35% e non tanto per il brusco calo degli ordini di fabbrica. E' da segnalare la caduta di Hugo Boss (-15,8%) penalizzata dalla guidance peggiore delle previsioni dopo che il gruppo di abbigliamento ha diffuso i risultati. Debole anche Parigi al pari di Milano (entrambe -0,31%) . A piazza Affari è pesante Tim (-5%) in un mercato che ha accolto male il nuovo piano. Continuano poi le vendite già viste ieri su Pirelli (-2,85%) per il dividendo deludente. E' volatile Nexi: dopo essere partita con un balzo del 6% grazie all'annuncio del buyback, il titolo ha azzerato i guadagni ma ora risale (+1,6%).