Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa cauta malgrado Wall Street, oro e argento record
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Europa cauta malgrado Wall Street, oro e argento record

Borsa: Europa cauta malgrado Wall Street, oro e argento record

A Milano (+0,24%) svettano Buzzi, Stellantis e Stm

A Milano (+0,24%) svettano Buzzi, Stellantis e Stm

A Milano (+0,24%) svettano Buzzi, Stellantis e Stm

Sono caute le Borse europee malgrado il recupero di Wall Street dopo lo scivolone di venerdì. Ad aiutare gli indici Usa è il parziale passo indietro dell'amministrazione di Donald Trump rispetto alle minacce di un aumento dei dazi alla Cina. Inoltre l'accordo fra OpenAi e Broadband spinge in particolare i microchip.

Sul mercato delle materie prime ha ritoccato i massimi oltre 4.093 dollari l'oncia l'oro e ha segnato un record a 52 dollari l'argento. E' chiuso invece mercato dei bond americani per il Columbus Day mentre il Europa lo spread fra l'Oat francese e il Bund tedesco è poco mosso a 84 euro all'indomani della presentazione dei nomi del nuovo governo.

Parigi cede lo 0,14%, Londra lo 0,1%. Fanno meglio Francoforte (+0,22%) e Milano (+0,24%) dove svettano Buzzi (+3,8%), Stellantis (+2,4%), Tim e Stm (entrambe +2%). Male invece Ferrari (-3,4%). Fuori dal paniere principale Banca Sistema guadagna il 2% sulla scia del via libera della Ue all'acquisizione da parte di Banca Cf+.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaDonald Trump