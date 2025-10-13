Borsa: Europa cauta malgrado Wall Street, oro e argento record

Sono caute le Borse europee malgrado il recupero di Wall Street dopo lo scivolone di venerdì. Ad aiutare gli indici Usa è il parziale passo indietro dell'amministrazione di Donald Trump rispetto alle minacce di un aumento dei dazi alla Cina. Inoltre l'accordo fra OpenAi e Broadband spinge in particolare i microchip.

Sul mercato delle materie prime ha ritoccato i massimi oltre 4.093 dollari l'oncia l'oro e ha segnato un record a 52 dollari l'argento. E' chiuso invece mercato dei bond americani per il Columbus Day mentre il Europa lo spread fra l'Oat francese e il Bund tedesco è poco mosso a 84 euro all'indomani della presentazione dei nomi del nuovo governo.

Parigi cede lo 0,14%, Londra lo 0,1%. Fanno meglio Francoforte (+0,22%) e Milano (+0,24%) dove svettano Buzzi (+3,8%), Stellantis (+2,4%), Tim e Stm (entrambe +2%). Male invece Ferrari (-3,4%). Fuori dal paniere principale Banca Sistema guadagna il 2% sulla scia del via libera della Ue all'acquisizione da parte di Banca Cf+.