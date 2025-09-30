Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiBoccia SangiulianoBonus casa 2026Basi russeAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa cauta, guarda agli Usa. Francoforte +0,14%
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Europa cauta, guarda agli Usa. Francoforte +0,14%

Borsa: Europa cauta, guarda agli Usa. Francoforte +0,14%

Dopo l'inflazione tedesca oltre le stime. Giù il petrolio

Dopo l'inflazione tedesca oltre le stime. Giù il petrolio

Dopo l'inflazione tedesca oltre le stime. Giù il petrolio

L'Europa procede con cautela in attesa dell'avvio di Wall Street dove crescono i timori che un mancato accordo sul bilancio negli Usa possa condurre a uno shutdown degli uffici dell'amministrazione pubblica. Francoforte segna un marginale +0,14% dopo l'inflazione superiore alle attese, Parigi perde lo 0,26%, Milano registra una guadagno minimo (+0,1%). Si conferma bene intonata Azimut (+3,2%) promossa dagli analisti di Mediobanca, e ha ripreso quota Cucinelli (+1%) alla vigilia dei conti. Pesanti Saipem (-3,2%) ed Eni (-1,5%) in linea con il comparto petrolifero che risente del ribasso del greggio per l'idea che Opec+ possa decidere di aumentare il ritmo della produzione. Si assesta invece sotto i nuovi massimi l'oro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa