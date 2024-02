Borsa: Europa brillante nel finale, vola il Nasdaq, Milano +1,2%

Borse europee brillanti nel finale, con l'indice Stoxx 600 (+0,81% a 495 punti) sui massimi di sempre, mentre a New York vola il Nasdaq (+2,43%) e il Dow Jones (+0,7%) appare più cauto. La migliore è Francoforte (+1,5%), seguita Parigi (+1,35%) e Milano (+1,2%), più caute invece Londra e Madrid, entrambe in crescita dello 0,3%. Si assesta a 147,4 punti, sotto il livello segnato in apertura, il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4 punti al 3,9% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,43%. Stabile il dollaro a 0,92 euro e a 0,79 sterline. Gira in positivo il greggio (Wti +0,82% a 78,55 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa, mentre amplia il calo il gas naturale (-3,45% a 23,13 euro al MWh), che si conferma sui minimi dal settembre del 2021. Effetto conti su Tenaris (+7,29%), Mercedes (+5,38%), Axa (+2,79%), Zurich (+2,59%) e Telefonica (+1,82%). Sugli scudi i produttori di semiconduttori Be (+6,46%), Asml (+4,59%) ed Stm (+2,95%) sulla scia dei conti e degli investimenti annunciati da Nvidia (+15,51% sul Nasdaq).