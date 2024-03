Borsa: Europa attendista, a Milano brillano Saipem e Diasorin

In una giornata povera di spunti, dopo i record toccati venerdì a Wall Street da S&P500 e Nasdaq, prevale un atteggiamento attendista nelle Borse europee in vista degli appuntamenti e dei dati macroeconomici di cui è ricca la settimana. Domani si apre il Congresso del Partito Popolare cinese ed è Super tuesday in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Il presidente della Fed Jerome Powell sarà poi in audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato mercoledì e giovedì, giorno in cui è prevista la riunione della Bce, mentre i dati mensili sul mercato del lavoro statunitensi saranno diffusi venerdì. Londra è la più debole (-0,22%), Parigi è poco sotto la parità (-0,04%). Meglio fa Francoforte che guadagna lo 0,07% e dove è debole Lufthansa (-1%) in vista di due giorni di sciopero. A Milano brillano Saipem (+4,2%) e Diasorin (+3,7%) grazie al via libera della Fda statunitense alla nuova piattaforma di diagnostica. Maglia nera Ferrari (-2,3%) 'tagliata' da Citi.