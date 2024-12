Le Borse in Europa allungano il passo. Intorno a metà seduta Londra è in positivo (+0,08%), Parigi sale dello 0,68%, Francoforte dello 0,5% e Milano dell'1,06 per cento. Si sono messe a correre Nexi, St e Saipem tutte sopra il 2%, sugli scudi anche Unicredit (+1,8%) e Tim (+1,69%).