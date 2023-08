Borsa: Europa al rallentatore dopo Wall Street, Milano +0,2%

Si muovono al rallentatore i principali listini di borsa europei sulla scia del calo registrato negli Usa (Dow Jones -0,27%, Nasdaq -0,1%). A parte Milano (+0,2%) e Francoforte, invariata, cedono Parigi e Madrid (-0,25% entrambe), seguite da Londra (-0,45%). sale a 163,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,3 punti al 4,27% e quello tedesco di 2 punti al 2,64%. Si rafforza il dollaro a 0,92 euro, 145,52 yen, 0,79 sterline e soprattutto a 102,04 rubli. In calo il greggio (-1,24% a 82,19 dollari al barile) e il gas naturale (-2,01% a 34,59 euro al MWh) insieme all'oro (-0,56% a 1.903,41 dollari l'oncia) e all'acciaio (-0,36% a 3.644 dollari la tonnellata). In recupero i bancari italiani, pesantemente colpiti Complessivamente che dallo scorso 8 agosto recuperano 7 dei 10 miliardi bruciati per la tassa sugli extraprofitti, in vista di modifiche. Accelera Mps (+5,78%), mentre riducono il rialzo Bper (+2,19%), Banco Bpm(+1,39%), Unicredit(+1,04%) e Intesa(+0,12%). Lo stesso fanno Bbva (+0,33%) e Santander, che si porta in parità, mentre gira in calo Bnp (-0,2%).Riduce la corsa ancheTim (+1,5%), favorita ancora dall'accordo tra Kkr e il Mef per l'ingresso di quest'ultimo in Netco, la società che gestisce la rete. Ancora segno meno per i petroliferi TotaòlEnergies (-1,2%), che amplia il calo a differenza di Bp (-0,98%), Shell (-0,83%) ed Eni (-0,16%)