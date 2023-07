Borsa: Europa a rilento, pesa Madrid dopo il voto, Milano -0,2%

Si muovono a rilento le principali borse europee nel primo giorno della settimana durante la quale alcune delle le principali banche centrali decideranno sui tassi: la Fed, la Bce, l'Autorità Monetaria di Hong Kong e la BoJ. La piazza migliore è Francoforte (-0,12%), seguita da Milano (-0,2%), Londra (-0,25%) e Parigi (-0,5%). Rimane indietro Madrid (-1,2%) all'indomani di un voto che non ha consegnato una maggioranza di governo certa al paese. In rialzo a 162,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,6 punti al 4,04% e quello tedesco di 4,3 punti al 2,41%. Sale a 101,1 punti lo spread della Spagna, con il rendimento annuo dei 'Bonos' in calo di 2,9 punti al 3,43%. Sotto le stime gli indici Pmi in Francia e in Germania, in rialzo i future Usa, in attesa dell'analogo indice americano e di quello della Fed di Chicago. Prosegue il calo del greggio (Wti -0,53% a 76,67 dollari al barile), mentre inverte la rotta il gas (+3,5% as 29,15 euro al MWh) ad Amsterdam e l'oro appare poco mosso (-0,05% a 1.962 dollari l'oncia). Si rafforza il dollaro a 0,9 euro, stabile invece a 0,77 sterline. Tengono i produttori di semiconduttori Nordic (+0,74%), Infineon (+0,45%) ed Stm (+0,14%). Nel comparto auto in luce Volvo (+1,61%), spinta dagli analisti di Bnp Exane, bene Stellantis (+0,93%) a due giorni dalla semestrale e dopo il nuovo accordo sulle batterie con Samsung, tiene Renault (+0,5%). Deboli le banche spagnole Sabadell (-3,25%), Santander (-2,32%), Caixa (-2,18%) e Bbva (-1,54%). Fanno meglio Bper (+0,53%), Mps (+0,12%), Intesa (+0,1%) e Unicredit (+0,05%) a Milano, dove è invariata Banco Bpm. In campo petrolifero cedono Technip (-1,21%), Repsol (-0,44%), Bp (-0,41%) e Shell (-0,3%). Gira al rialzo Eni (+0,5%) e allunga il passo Saipem (+1,8%) a due giorni dalla semestrale.