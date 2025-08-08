Borsa: Europa a due velocità, pesano assicurazioni, Milano +0,6%

Si muovono a due velocità le principali borse europee sulla scia della questione dei dazi Usa, che ora si allargano all'oro, con conseguente balzo dei future sul metallo prezioso (+0,87% a 3.402,56 dollari l'oncia). Madrid (+0,67%) è la migliore, seguita da Milano (+0,62%), Parigi (+0,16%), Londra (+0,08%) e Francoforte (-0,25%). Positivi i future su Wall Street in assenza di dati macro. Poco mosso il greggio (Wti -0,06% a 63,85 dollari al barile), debole il gas naturale (-0,22% a 32,88 euro al MWh), con le scorte Ue sopra al 70% e quelle italiane oltre l'82%.

Torna sopra quota 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,8 punti oltre il 2,64%. Si stabilizza invece il dollaro a quasi 0,86 euro e a 0,74 sterline.

A pesare sul listino tedesco sono le compagnie di riassicurazione Munich Re (-8,33%) e Hannover Rueck (-3,97%) dopo le rispettive trimestrali, che inglobano le perdite legate alle calamità naturali in aumento nei primi 6 mesi dell'anno. Di pari passo si muove Swiss Re (-2,3%) sulla piazza di Zurigo. Effetto conti anche su Unipol (-3,05%), più cauta Generali (-0,45%), che li ha diffusi due giorni fa.

In rialzo gli automobilistici Stellantis (+1,3%), Renault (+1,2%) e Mercedes (+1,15%) e i produttori di semiconduttori Stm (+1,22%) e Infineon (+1,1%). Bene Campari e Pirelli (+1,6%) entrambe in piazza Affari, mentre in campo bancario svettano Bbva (+1,77%), Banco Bpm (+1,24%), Unicredit (+1,1%) e Credit Agricole (+1%). Più caute Mediobanca (+0,76%), Intesa (+0,59%), Commerzbank (+0,57%), Popolare Sondrio (+0,55%), Montepaschi (+0,5%) e Bper (+0,3%).