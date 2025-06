Borsa di Varsavia in calo dopo vittoria di Karol Nawrocki alle presidenziali

Avvio in deciso calo per la Borsa di Varsavia dopo che il candidato sovranista Karol Nawrocki ha vinto le elezioni presidenziali polacche. L'indice Wig20, arrivato a perdere fino al 3,4% nelle prime contrattazioni, cede l'1,7% sui timori per un aumento dell'instabilità politica e uno stop alle riforme progressiste e al governo filoeuropeista guidato da Donald Tusk. Gli investitori monitoreranno il rischio di un collasso della coalizione di governo e di elezioni anticipate.