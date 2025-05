La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, appesantiti dai dati che registrano una contrazione dell'economia a stelle e strisce nel primo trimestre, e in attesa dell'esito delle riunione della Bank of Japan, dove si prevede il nulla di fatto in materia di tassi.

In apertura il Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 36.192,41, con un aumento di 147 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 142,90 sul dollaro, e sull'euro poco sotto a 162.