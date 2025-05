Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza con la spinta degli indici Usa e attesa sui tassi cinesi

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in aumento, seguendo la fase rialzista degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano alle prossime negoziazioni dell'amministrazione Trump sul commercio globale, mentre è attesa la decisione sui tassi di riferimento in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,65%, a quota 37.741,38, con un guadagno di 242 punti. Sul fronte valutario lo yen interrompe la fase di rivalutazione sul dollaro, trattando poco sopra a 145, e sull'euro a 162,80.