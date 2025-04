Borsa di Tokyo chiude in calo: il Nikkei perde il 2,96% tra tensioni USA-Cina

La Borsa di Tokyo, termina l'ultima seduta della settimana in netto calo, con gli investitori preoccupati per il braccio di ferro ancora esistente tra Pechino e Washington, malgrado pausa sui dazi decisa dall'amministrazione Trump per i paesi che non hanno fatto ritorsioni contro gli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna una flessione del 2,96%, a quota 33.585,58, e una perdita di 1.023 punti. Sul fronte dei cambi la svalutazione del dollaro sullo yen, poco sotto a 144, e sull'euro a 162,20, continua a incidere sulla sostenibilità dell'export del Made in Japan.