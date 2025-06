Borsa di Tokyo chiude in rialzo grazie al yen debole nonostante tensioni in Medio Oriente

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito del conflitto tra Israele e l'Iran, sostenuta dalla debolezza dello yen - che da slancio al settore export, in primo luogo il comparto auto. Il Nikkei mette a segno un progresso dell'1,26%, a quota 38.311,33, con un guadagno di 477 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica continua a perdere terreno sul dollaro, a 144,10, e sull'euro a 166,80.