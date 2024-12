La Borsa di Tokyo inizia la settimana di Natale col segno più, in scia all'accelerazione dei mercati azionari Usa, dopo l'accordo trovato al Congresso sul tetto di spesa, e in attesa di un aggiornamento dal settore automotive in Giappone per l'accordo di integrazione tra i due colossi Honda e Nissan.

In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,90% a quota 39,051.23, con un guadagno di 349 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la svalutazione sul dollaro a 156,40 e sull'euro a 163,20.