La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70.