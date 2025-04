Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all'ottimismo sulle misure di stimolo cinesi

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'ottimismo sulle imminenti misure di stimolo per l'economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana e sulle aspettative di un compromesso a breve sulle misure tariffarie tra Pechino e Washington.

In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro a 143,60, in attesa della riunione di questa settimana della Bank of Japan (Boj), e si indebolisce sull'euro a 163,10.