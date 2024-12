Borsa di Tokyo, apertura in netto calo (-1,42%)

La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in calo, in scia alla pesante correzione degli indici azionari statunitensi, dopo le indicazioni della Fed, con gli investitori che attendono le nuove mosse del comitato della Bank of Japan (BoJ), la cui riunione terminerà in tarda mattinata. In apertura il Nikkei segna una flessione dell'1,42% a quota 38,528.58, con una perdita di 553 punti. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 154,50, mentre si rafforza sull'euro a 160,10.