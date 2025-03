Borsa di Milano positiva, trainata da farmaceutica ed energia

La Borsa di Milano (+0,1%) gira in positivo, in linea con gli altri listini europei e con i future su Wall Street che si muovono in ordine sparso. Nel Vecchio continente Londra sale dello 0,3%, Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,1%) e Madrid (+0,6%).

I principali listini europei sono sostenuti dal comparto dalla farmaceutica (+0,8%) e dall'energia (+0,7%). Bene anche le banche (+0,5%) e le assicurazioni (+0,8%). Proseguono in flessione le auto (-0,5%).

Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0872 sul dollaro. Lo spread tra Btp e Bund scende a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,01% e quello tedesco 2,89%. Prosegue la corsa dell'oro, in aumento dell'1% a 2.943 dollari l'oncia. Fiacco il Bitcoin che sale dello 0,1% a 83.224 dollari.

A Piazza Affari in luce Cucinelli (+2,5%), Mps (+2,3%), Nexi (+1,9%) e Leonardo (+1,8%). Poco mossa Generali (-0,06%), nel giorno dei risultati del 2024. Scivolano Campari (-2%) e Stm (-1,9%). In ordine sparso le banche.