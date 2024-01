Borsa di Milano in ribasso con l'Europa, Monte dei Paschi scende.

La Borsa di Milano ha registrato una seduta negativa, con un calo dello 0,66%, seguendo il trend di Wall Street e in linea con gli altri mercati europei. Questo è stato causato dall'inflazione negli Stati Uniti, che ha allontanato l'ipotesi di un taglio dei tassi d'interesse. Durante la giornata, il titolo Mps è scivolato del 4,5%, mentre Iveco è volato del 5,9%, grazie alle raccomandazioni positive degli analisti. Lo spread tra i Btp e i Bund ha chiuso in calo a 156 punti, con il rendimento del decennale italiano che ha sfiorato il 3,8% (3,799%). Le banche hanno registrato una performance negativa, con un calo dell'1,9% per il settore nel complesso. Banco Bpm ha perso l'1,6%, Unicredit lo 0,9% e Intesa lo 0,8%. Azimut ha subito una forte flessione del 2,9%, mentre Banca Generali ha perso l'1,3%, Mediolanum l'1,1% e Fineco lo 0,6%. Le utility hanno registrato un andamento negativo, con il prezzo del gas poco sopra i 30 euro al megawattora. A2a ha perso il 2,9%, Hera il 2,4%, Erg l'1,5% e Enel lo 0,9%. Anche il settore dell'energia ha registrato un andamento negativo, con il petrolio in rialzo. Saipem ha perso il 2,6%, Eni lo 0,5% e Tenaris lo 0,4%. Le vendite hanno interessato anche il settore tecnologico, con Stm in calo dello 0,9% e Prysmian dell'1,5%. Tim ha registrato un calo dello 0,7%, continuando ad affrontare le questioni legate alla Rete. Il settore del lusso è stato contrastato, con Cucinelli in rialzo del 2,2% e Moncler in calo dell'1,7%. Nel listino principale, Pirelli ha brillato con un aumento del 2,8% e Leonardo con un aumento del 1,9%. Amplifon ha registrato un aumento dello 0,7%, Campari dello 0,5%