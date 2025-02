Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib ai massimi dal 2008, Ferrari e Prysmian in evidenza

La Borsa di Milano chiude la seduta in rialzo e ritocca i massimi dal 2008, in linea con gli altri listini europei. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,91% a 37.582 punti. A Piazza Affari balzo di Ferrari (+3,4%) e Prysmian (+3,2%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,52%.

Nel listino principale si mettono in mostra le banche con le operazioni di consolidamento. Sale Mediobanca (+2,7% a 16,99 euro), dopo i conti e con l'offerta lanca da Mps (+1,4% a 6,41 euro). Positiva Generali (+0,7%). In luce Bper (+2,5% a 6,43 euro) con l'offerta su Popolare Sondrio (+1% a 9,47 euro), cresce Unipol (+2,1%) socia di entrambe le banche. Nel giorno dei conti non decolla Unicredit (-0,73% a 46,88 euro), alle prese con l'offerta su Banco Bpm (+0,5% a 8,92 euro) e con la partecipazione in Commerzbank (+0,8%). Anima, su cui la banca guidata da Giuseppe Castagna ha lanciato l'opa, conclude la seduta in +0,36% a 6,98 euro. Acquisti per Poste (+0,9%) e Intesa (+1,8%). In flessione illimity (-1,37 a 3,75 euro), con i risultati finanziari e l'opas di Banca Ifis (-1% a 21 euro).

Si mettono in mostra i titoli del lusso con Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+0,4%). In moderato rialzo Tim (+0,1%), in vista dei conti e del piano e con le ipotesi di consolidamento del settore delle tlc. L'andamento del prezzo del gas frena le utility. Enel (-0,7%), A2a e Hera (-0,3%).