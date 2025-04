Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib cresce dell'1,4%, Stellantis e Leonardo in evidenza

La Borsa di Milano resta, tra le Piazze europee, la più tonica. Il Ftse Mib sale dell'1,4% a 35.492 punti.

Sempre in spolvero Stellantis (+4,3%) con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente Usa, Donald Trump. Sale tra i titoli della difesa Leonardo (+3,17%). In prima fila tra i bancari Unicredit (+2,7%) all'indomani del via libera dell'Antitrust tedesco ad acquisire fino al 29,9% di Commerzbank. Di buon passo Mps (+2,47%) e Mediobanca (+2,33%) in attesa dell'assemblea di giovedì chiamata, tra l'altro, a deliberare sull'aumento a servizio dell'offerta su Piazzetta Cuccia da parte del Monte.

Sul versante opposto le vendite piegano Amplifon (-3,5%), Campari (-2,3%) e la moda con Moncler soprattutto (-1,43%), quest'ultima in scia al tonfo a Parigi di Lvmh (-7,7%) su una trimestrale che ha deluso.

Si allarga ancora lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 119 punti con il rendimento del decennale italiano che allunga di quattro punti base al 3,71%.