Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib guadagna l'1%, Buzzi e Tim in evidenza

La Borsa di Milano accelera con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 38.910 punti. A Piazza Affari si mette in mostra Buzzi (+6%), con il piano per gli investimenti tedesco, mentre fuori dal listino principale è tonica Webuild (+2,3%). In luce Tim (+4,3%), dopo l'approvazione del bilancio consolidato che ha visto nel secondo semestre un utile per 139 milioni. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,97%.

Seduta positiva per Stm (+3,4%), mentre Alibaba rilascia il nuovo modello di intelligenza artificiale. Acquisti su Leonardo (+3,1%), mentre si va verso l'intesa con Baykar sui droni. Il rinvio dei dazi per l'auto deciso dagli Usa per Canada e Messico spinge Stellantis (+2,6%).

Acquisti per le banche alle prese con le operazioni di consolidamento del settore. Acquisti su Bper (+3,6%), Popolare Sondrio (+2,9%), Unicredit (+2,7%), Mps (+2,2%), Banco Bpm (+2%), Mediobanca (+1,6%) e Intesa (+1,1%). Poco mossa Generali (+0,01%).

In fondo al listino principale scivolano Enel (-2,5%) e Snam (-2,2%). Male anche Terna (-1,8%), Italgas (-1,7%).