Borsa di Milano in rialzo, Campari e Stm brillano, Stellantis in calo

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue positiva ma riduce il rialzo iniziale. A Piazza Affari si mettono in mostra Campari (+3,3%) e Stm (+2,3%). Nuova seduta in recupero per le banche, con in testa Intesa (+1,5%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 123 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,84%.

Tra le altre banche avanzano Banco Bpm (+1%), Mediobanca (+0,98%), Unicredit e Mps (+0,7%). In rialzo il settore del lusso dopo l'acquisto di Versace da parte di Prada, che a Hong Kong sale del 3,2%. In rialzo Moncler (+0,6%) e Cucinelli (+0,1%).

Nel listino principale scivola Stellantis (-1,5%), con la stima delle consegne consolidate per il primo trimestre 2025 con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In flessione anche Unipol (-0,9%), Snam e Tenaris (-0,5%).