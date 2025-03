Borsa di Milano in rialzo: Mediolanum e Tim guidano Piazza Affari

La Borsa di Milano (+0,7%) consolida il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Mediolanum (+2,9%) e Tim (+2,7%), quest'ultima dopo che Vivendi ha ceduto sul mercato una quota del 5%.

Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88%.

Nel listino principale performance positiva per le banche con Popolare Sondrio (+2%), alle prese con l'offerta di Bper (+1,8%). Bene anche Unipol (+1,7%), azionista di entrambe le banche. Si mettono in mostra anche Mps (+1,8%), Unicredit (+1,1%) e Banco Bpm (+1%). In recupero Mediobanca (+1%) e Intesa (+0,8%).

In recupero Stm (+1,6%), dopo le performance negativa delle precedenti sedute. Seduta debole per Leonardo (-0,2%). Fiacche Moncler e Inwit (-0,1%).