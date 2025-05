Borsa di Milano in crescita: Leonardo e Prysmian tra i migliori

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce Leonardo (+1,5%), il linea con il settore difesa europea mentre si guarda alle mosse degli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 101 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58%.

Nel listino principale acquisti su Prysmian (+1,1%), Stm (+0,9%), A2a e Saipem (+0,8%). Bene anche le banche con Mps (+0,8%), Intesa (+0,4%), Bper (+0,3%), Unicredit (+0,2%) e Popolare Sondrio (+0,1%). Sale Banca Ifis (+0,8% a 23,90 euro) nel secondo giorno dell'Opas su illimity bank (+0,7% a 3,83 euro).

Seduta debole per Cucinelli e Iveco (-0,7%). In rosso Campari e Recordati (-0,4%) e Amplifon (-0,2%). Fiacca Mediobanca (-0,1%), all'indomani del deposito alla Consob del documento di offerta per Banca Generali (+0,1%), con Banco Bpm e Generali (-0,1%).