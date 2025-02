Borsa di Milano in crescita: Ftse Mib supera i 39mila punti, Campari e Saipem in rialzo

La Borsa di Milano continua tonica. Il Ftse Mib che ha consolidato i massimi dal 2007 superando i 39mila punti, allunga a +1,1 per cento. Mentre lo spread tra Btp e Bund scende di due punti base a 111 e anche i rendimenti sono in calo con il decennale italiano al 3,55%.

In testa al Piazza Affari restano Campari +3,3%) che è in recupero in attesa del piano sui costi. Su di giri poi Buzzi (+3,01%) e Saipem (+3,1%) dopo il balzo dell'utile e le nozze annunciate con la norvegese Subsea7. Sempre sotto la lente i bancari con Intesa Sanpaolo (+2,7%) e Unicredit (+2,2%), per quest'ultima è al vaglio dell'antitrust tedesca la quota in Commerzbank.

Tra gli altri in evidenza Prysmian (+2,49%) alla vigilia dei conti. In affanno Stellantis che lascia sul terreno il 3,97% dopo il crollo dell'utile nel 2024. Vendite ancora su StM (-1,6%) con il Mef ritiene inadeguata la gestione del ceo Chery.