Borsa di Milano in calo: lusso pesa, banche positive e spread in discesa

La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in calo appesantita dal comparto del lusso, mentre sono positive le banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 112 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,89%.

Nel listino principale contrastate le banche. Bene Mps (+1%), Banco Bpm (+0,5%), Unicredit (+0,4%), poco mosse Popolare Sondrio e Intesa (+0,05%) e Mediobanca (-0,06%). In moderato rialzo Generali (+0,2%), mentre si attendono sviluppi da Assogestioni per la lista da presentare per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione.

A Piazza Affari vendite sul lusso con Moncler (-1,3%) e Cucinelli (-1,1%). Scattano le prese di profitto su Nexi (-1,4%), dopo la brillante performance della vigilia con le indiscrezioni relative a un'offerta di 850 milioni da parte di Tpg per la divisione digital banking solutions. Male anche Stm (-1,6%), Ferrari (-1,3%), Campari (-1,1%).