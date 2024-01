Borsa di Milano chiude in ribasso, impatto negativo di Mps e Saipem. La Borsa di Milano chiude in calo (-0,47%) a causa dell'incertezza sul taglio dei tassi. Piazza Affari è influenzata negativamente da Mps, Saipem e Pirelli. Spread tra Btp e Bund in rialzo a 156 punti. Settore utility debole, mentre Azimut e Banca Generali registrano un aumento. Comparto lusso e auto in calo. Piaggio e Unieuro tra i titoli a minor capitalizzazione in crescita.