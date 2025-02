Borsa di Milano chiude in calo per timori di guerra commerciale

La Borsa di Milano (-0,38%) chiude in calo, con gli altri listini europei in ordine sparso. Sui mercati pesano i timori della guerra commerciale, dopo le decisioni degli Stati Uniti sui dazi. A Piazza Affari scivola Nexi (-3,1%), con le indiscrezioni sull'ipotesi di una riduzione delle quote dei fondi. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,45%.

Procedono in ordine sparso le banche mentre proseguono le manovre per il consolidamento del settore. Sale Anima (+2,8% a 6,94 euro), dopo i risultati del 2024 e allontanandosi dai 6,2 euro dell'opa di Banco Bpm (-0,23% a 8,54 euro). Poco mossa Unicredit (+0,03% a 44,63 euro) alle prese con l'offerta lanciata sulla banca guidata da Giuseppe Castagna. Positiva Mps (+0,57% a 6,30 euro), alla vigilia dei conti mentre è alle prese con l'offerta lanciata su Mediobanca (+0,63% a 15,87 euro). Positiva anche Bper (+0,8%) mentre è fiacca Intesa (-0,7%).

In fondo al listino Campari (-2,4%) e Iveco (-2,2%). Male anche Stm e Prysmian (-2%), mentre si guarda agli sviluppi sull'intelligenza artificiale. Positive le utility, con il gas in rialzo. Italgas e A2a (+1,1%), Snam (+0,9%) e Hera (+0,8%). Acquisti anche su Inwit (+1,2%) e Tim (+1,1%). Fiacca Fincantieri (-0,1%), nel giorno dell'annuncio di un maxi ordine da 9 miliardi di euro.