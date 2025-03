Borsa di Milano ai massimi dal 2007: Leonardo e Mps in evidenza

La Borsa di Milano prende coraggio e sale dello 0,5 a 39.740 punti ed è sempre sui massimi dal 2007. Tra i titoli in evidenza c'è Leonardo che strappa a +3,54% mentre la lente è sempre al conflitto in Ucraina con una prima intesa Trump-Putin e una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche.

Tra i bancari sotto i riflettori c'è Mps che sale del 3,56% con il buy di Deutsche Bank che indica un prezzo obiettivo di 8,6 euro. "Il prezzo delle azioni" del Monte "è rimbalzato, ma rimane a uno sconto del 15% rispetto ai concorrenti. Il mercato - scrivono gli analisti - è preoccupato per il rischio di interruzione degli utili di Mediobanca" che a Piazza Affari sale del 2,2%. Deutsche calcola che "solo il 3-6% degli utili" di Piazzetta Cuccia "sarebbe a rischio e che la perdita di tali utili non impedirebbe l'aggiornamento degli Eps (l'utile per azione, ndr) o dei Dps (rapporto tra gli utili distribuiti e il numero di azioni, ndr)" del Monte.

Sempre nel credito acquisti su Popolare Sondrio (+1,29%) e Bper (+1,2%) con il principale azionista di entrambe Unipol che guadagna lo 0,9%. Lo spread tra Btp e Bund scende a 111,9 punti con il rendimento del decennale italiano che scivola a 3,89%

Sul fronte opposto le vendite pesano su Campari (-1,8%), Amplifon (-1,2%), Inwit (-1,15%) e Tim (-0,93%).