Borsa di Hong Kong, +0,84%, Country Garden -10,71%

La Borsa di Hong Kong ha chiuso la seduta in territorio positivo, sostenuta da Wall Street e dalle ipotesi di uno stop al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: l'indice Hang Seng è salito dello 0,84%, attestandosi a 17.664,73, superando così le preoccupazioni legate al default ventilato da Country Garden (-10,71%, a 0,75 dollari di Hk). In una comunicazione alla Borsa, il primo sviluppatore immobiliare privato cinese, che deve far fronte a quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha avvertito della possibilità di non essere in grado "di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento offshore alla scadenza o entro i relativi periodi di grazia".