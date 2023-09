Borsa Cinese, Shanghai +0,34%, Shenzhen +0,26% Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,34%, a 3.117,75 punti, mentre quello di Shenzhen progredisce dello 0,26%, a 1.906,98. Una seduta in territorio positivo per le Borse cinesi.