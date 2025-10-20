Borsa: chiusura record in Asia, si allentano tensioni su dazi

Le Borse in Asia si avviano verso una chiusura record. Tokyo ha guadagnato il 3,3%, Seul l'1,76%, e corre sul finale Hong Kong (+2,3%) con Shanghai che sale dello 0,5% e Shenzhen dello 0,7 per cento. I mercati rilevano segnali di allentamento delle tensioni commerciali e in Giappone in particolare il listino è sostenuto dalle attese per il programma di stimolo promesso da Sanae Takaichi, prossimo primo ministro.