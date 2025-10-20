Domenica 19 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraBtp ValoreMilan-FiorentinaPagelle Gp UsaRapina Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: chiusura record in Asia, si allentano tensioni su dazi
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: chiusura record in Asia, si allentano tensioni su dazi

Borsa: chiusura record in Asia, si allentano tensioni su dazi

Tokyo +3%, Seul +1,7%, corre la Cina

Tokyo +3%, Seul +1,7%, corre la Cina

Tokyo +3%, Seul +1,7%, corre la Cina

Le Borse in Asia si avviano verso una chiusura record. Tokyo ha guadagnato il 3,3%, Seul l'1,76%, e corre sul finale Hong Kong (+2,3%) con Shanghai che sale dello 0,5% e Shenzhen dello 0,7 per cento. I mercati rilevano segnali di allentamento delle tensioni commerciali e in Giappone in particolare il listino è sostenuto dalle attese per il programma di stimolo promesso da Sanae Takaichi, prossimo primo ministro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliareBorsa