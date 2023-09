Borsa, Bper sale a Milano dopo l'acquisto di Unipol su Sondrio

La Borsa di Milano, come gli altri listini europei, ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +0,54% a 28.163 punti) dopo una seduta caratterizzata da oscillazioni dovute alle speculazioni su una politica monetaria restrittiva a lungo termine per contrastare l'inflazione. Sul listino brilla Bper (+3,15%) insieme alla Popolare di Sondrio (l'1,51% a 4,98 euro), dopo il blitz di Unipol che ha portato la sua partecipazione nell'istituto valtellinese al 19,7%, allineandola alla quota che già detiene in quello modenese. Buon passo anche per Prysmian (+2,94%), Moncler (+2,25%) e Ferrari (+2,05%). In controtendenza, invece, Tim (+2,5%), con il mercato che guarda alla nuova scadenza a metà ottobre concessa a Kkr per Netco. Vendite anche su Pirelli (-1,79%) e Amplifon (-1,71%).