Borsa: bene Milano (+1,52%), in luce Stm, Leonardo e le banche

Seduta positiva a Piazza Affari (+1,52%). In luce si sono messe Stm (+4,61%) e Leonardo (+4,32%) in linea con i rispettivi settori, i tecnologici e la difesa. Sui mercati il clima generale è meno teso sul fronte dei dazi fra Usa e Cina ma soprattutto grazie alle buone trimestrali delle aziende statunitensi. E questo spiega a Milano e nel resto d' Europa il buon inizio di settimana, al pari di Wall Street. Ha segnato un rialzo ben superiori al 3% anche Amplifon (+3,98%). Fra i bancari, nel complesso bene intonati nonostante la misura contenuta nella Manovra, Bps e Bper sono rispettivamente cresciute del 3,86 e del 3,29% mentre procede a passo di marcia l'integrazione fra i due istituti. Unicredit in vista dei conti mercoledì ha guadagnato il 2,84%, Banco Bpm il 2,54 per cento Fra i pochi titoli venduti, nel paniere principale Lottomatica ha perso il 2,85% e Recordati lo 0,86 per cento.