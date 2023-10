Borsa: bene l'Asia con il piano cinese di stimoli l'economia

Seduta positiva per le Borse asiatiche spinte dalle azioni del governo cinese a supporto dell'economia e del mercato azionario, che comprendono l'emissione di maggior debito e l'aumento del deficit, anche se restano i timori per Country Garden, ritenuto per la prima volta in default su un bond in dollari. Anche i titoli quotati a Hong Kong, dove in particolare l'indice Hang Seng Tech ha ritrovato i massimi da agosto scorso, e a Seul legati ai consumi e alla domanda manifatturiera cinese hanno beneficiato del piano per l'economia di Pechino. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0 ,67% Hong Kong sale dell'1% a mercati ancora aperti, Shanghai guadagna lo 0,55% e Shenzhen l'1%. Il listino di Seul è invece nel comppleso in calo dello 0,81%